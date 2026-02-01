أحمد موسى: مصر وقفت بجانب الفلسطينيين واستقبلت 107 ألف جريح

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تصريحاته على قناة صدى البلد، أن مصر قامت بدور تاريخي في دعم الفلسطينيين خلال الأزمة الأخيرة في غزة، مشيرًا إلى استقبال نحو 107 آلاف من الجرحى والمصابين على أراضيها.

موقف مصر القوي

وأضاف موسى أن موقف مصر القوي كان واضحًا أمام إسرائيل، حيث قال: «اللي اتعمل نجاح لينا والدولة المصرية.. نتنياهو كان بيقول لن يتم ختم جوازات الفلسطينيين وقال مش هفتح معبر رفح واتفتح.. وقال هنهجر، قولناله مش هتهجر.. دا موقف مصر».

محاولات لإخراج مليوني شخص

كما أشار إلى أن هناك فلسطينيين عالقين في مصر منذ حوالي ثلاث سنوات، مؤكدًا أن القاهرة ستقف أمام أي محاولات لإخراج مليوني شخص من غزة بالقوة.

وفي سياق منفصل، كشف موسى عن العمل على الجزء الثاني من كتابه «أسرار»، مشيرًا إلى أن الكتاب الجديد سيكون حوالي 600 صفحة ويحتوي على مفاجآت ومعلومات جديدة عن جماعة الإخوان. وقال: «كل يوم حد بيكلمني ويحكي لي حكاية عن الإخوان.. والكتاب الجديد هيكون حوالي 600 صفحة، إن شاء الله».