مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بشكل كثيف وعلى ارتفاع منخفض في أجواء جنوب لبنان، كما حلّق أيضًا في أجواء العاصمة بيروت، وتحديدًا فوق الضاحية الجنوبية، في مشهد نادر لم يتكرر خلال الفترة الماضية.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التحليق تزامن مع غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ ببلدة في قضاء صيدا، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه البلدة كانت قد تعرضت لاستهداف سابق من قبل جيش الاحتلال قبل أيام، طال معدات هندسية داخل البلدة الواقعة في عمق الجنوب اللبناني.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق في أجواء الجنوب اللبناني، بالتزامن مع انتشار مكثف للمسيّرات الإسرائيلية في عدد من المناطق، ولا سيما في قضاء النبطية، الذي شهد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، خاصة مساء أمس، حيث استهدف جيش الاحتلال عدة مواقع ومعدات هندسية في الجنوب اللبناني.

وأكد أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال تنفيذ غارات واعتداءات متكررة في مناطق متفرقة من الجنوب، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال عددًا من بلدات الشريط الحدودي، ما أدى إلى هدم منازل وتضرر مناطق واسعة على طول الحدود بين لبنان والأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

