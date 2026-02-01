بمفاجآت قوية.. أحمد موسى يعلن بدء إعداد الجزء الثاني من كتاب أسرار

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن بدئه العمل على الجزء الثاني من كتابه «أسرار»، الذي تم عرضه مؤخرًا في جناح الأهرام بمعرض القاهرة الدولي الكتاب، مشيرًا إلى أن الجزء الجديد سيكشف عن أسرار قوية سيتفاعل معها القراء بشكل كبير.

حكاية عن الإخوان

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «كل يوم حد بيكلمني ويحكيلي حكاية عن الإخوان، والكتاب الجديد هيكون حوالي 600 صفحة إن شاء الله».

وأضاف موسى أن الجزء الثاني لن يستغرق سنوات طويلة في الإعداد كما حدث مع الجزء الأول، مؤكدًا أنه سيُطرح بسرعة ويحتوي على مفاجآت كبيرة جدًا لجمهور القراء.

وتقدّم الإعلامي أحمد موسى ببلاغ رسمي على الهواء للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي، النائب العام؛ بعد حملة تحريض على قتله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حساب تابع لجماعة الإخوان

وأوضح موسى، أن الحملة الإخوانية تصاعدت؛ منذ صدور كتابه الأخير «أسرار»، مشيرًا إلى منشور على حساب تابع لجماعة الإخوان على منصة “إكس”، تساءل فيه صاحب الحساب: «لو معك رصاصة واحدة تقتل من؟» ووضع بين الخيارات «أحمد موسى»، بالإضافة إلى خيارات أخرى.