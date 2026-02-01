خلايا الإخوان تهاجم أحمد موسى.. والإعلامي يتخذ قرار عاجلا على الهواء

تقدّم الإعلامي أحمد موسى ببلاغ رسمي على الهواء للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بعد حملة تحريض على قتله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحملة الإخوانية تصاعدت منذ صدور كتابه الأخير «أسرار»، مشيرًا إلى منشور على حساب تابع لجماعة الإخوان على تويتر تساءل فيه صاحب الحساب: «لو معك رصاصة واحدة تقتل من؟» ووضعت بين الخيارات اسمه، بالإضافة إلى إجابات أخرى.

وأكد موسى أن الأمر تجاوز الحدود في دولة المؤسسات، والقانون يجرّم التحريض على القتل وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

الكتائب واللجان الإرهابية

وشدد على أن كتابه «أسرار» كشف معلومات دقيقة وواضحة، ما أثار هذه الحملات عبر السوشيال ميديا، مضيفًا أنه يمتلك معلومات عن المشاركين في هذه المنشورات وحملاتهم، ومستعد لتقديمها للجهات القضائية للتحقق منها، مؤكدًا أن بعضهم ينتمي للطابور الخامس ويشكل خطرًا إلى جانب الكتائب واللجان الإرهابية.