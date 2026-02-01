السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم

كشف السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أخر تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

وقال السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في لقاء عبر برنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج “الحياة اليوم”، إن موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم، مضيفا أن هناك ضغوطا من تركيا ومصر لفتح باب التفاوض.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إيران قد تعتبر التهديدات مجرد ضغط أمريكي؛ لدفع الأمور لحافة الهاوية، دون الانخراط في حرب مباشرة، مشيرا إلى أن هذه التهديدات تجعل واشنطن وتل أبيب حذرتين من المبادرة، إذ يعرفان موعد بداية أي مواجهة محتملة، لكن لا يمكنهما التنبؤ بنتيجتها.