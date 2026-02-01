رمضان 2026 .. شريف منير يجسد شخصية قيادي إخواني فى مسلسل "رأس الأفعى"

طرحت قناة Dmc البوستر الفردى للفنان شريف منير ضمن أحداث مسلسل “رأس الأفعى” والذى يجسد من خلاله دور شخصية القيادى الإخوانى محمود عزت.

وطرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل رأس الأفعى للفنان أمير كرارة والفنان شريف منير، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وسيطر التشويق والإثارة على برومو مسلسل رأس الأفعى لـ أمير كرارة والفنان شريف منير، الذي تنتجه الشركة المتحدة للدراما.

مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.