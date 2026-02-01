الكونفدرالية الأفريقية| صلاح محسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك

سجل صلاح محسن هدف تعادل المصري في شباك الزمالك في من ركلة جزاء فى الدقيقة 34 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس، بالجولة الرابعة من الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة 1 - 1.

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقم الزمالك في شباك المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الدقيقة ٢٤ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد السيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.