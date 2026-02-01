أحمد موسى: مصر لعبت دورًا حاسمًا في حماية الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في حماية الفلسطينيين وتحقيق نجاحات على صعيد إدارة الأزمة الأخيرة مع إسرائيل.

ختم جوازات الفلسطينيين

وقال موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد: «اللي اتعمل نجاح لينا والدولة المصرية.. نتنياهو كان بيقول لن يتم ختم جوازات الفلسطينيين وقال مش هفتح معبر رفح واتفتح.. وقال هنهجر، قولناله مش هتهجر.. دا موقف مصر».

وأضاف موسى أن هناك فلسطينيين عالقين منذ حوالي ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن إسرائيل لو أرادت إخراج نحو مليوني شخص من غزة، فإن مصر ستقف أمام هذا الأمر لحماية أهل القطاع.

أسرار قوية ستتفاعل معها القراء

كما أعلن الإعلامي أحمد موسى عن بدء العمل على الجزء الثاني من كتابه «أسرار»، الذي تم عرضه مؤخرًا بجناح الأهرام في معرض الكتاب، مشيرًا إلى أن الجزء الجديد سيكشف عن أسرار قوية ستتفاعل معها القراء بشكل كبير.