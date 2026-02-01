قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم
فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات
توك شو

أحمد موسى: مصر لعبت دورًا حاسمًا في حماية الفلسطينيين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في حماية الفلسطينيين وتحقيق نجاحات على صعيد إدارة الأزمة الأخيرة مع إسرائيل.

 ختم جوازات الفلسطينيين 

وقال موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد: «اللي اتعمل نجاح لينا والدولة المصرية.. نتنياهو كان بيقول لن يتم ختم جوازات الفلسطينيين وقال مش هفتح معبر رفح واتفتح.. وقال هنهجر، قولناله مش هتهجر.. دا موقف مصر».

وأضاف موسى أن هناك فلسطينيين عالقين منذ حوالي ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن إسرائيل لو أرادت إخراج نحو مليوني شخص من غزة، فإن مصر ستقف أمام هذا الأمر لحماية أهل القطاع.

 أسرار قوية ستتفاعل معها القراء

كما أعلن الإعلامي أحمد موسى عن بدء العمل على الجزء الثاني من كتابه «أسرار»، الذي تم عرضه مؤخرًا بجناح الأهرام في معرض الكتاب، مشيرًا إلى أن الجزء الجديد سيكشف عن أسرار قوية ستتفاعل معها القراء بشكل كبير.

