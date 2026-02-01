قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن عصفور: إسرائيل اغتالت 31 فلسطينيًا قبل فتح معبر رفح وتتعمد فرض سيطرتها على غزة

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن إسرائيل اغتالت 31 فلسطينيًا أمس، قبل فتح معبر رفح أمام القادمين والمغادرين، في رسالة واضحة تؤكد من خلالها أنها صاحبة اليد العليا في قطاع غزة.

أفق سياسي للقضية

وأشار عصفور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن إسرائيل دمرت المشروع الوطني الفلسطيني بشكل كامل، لافتًا إلى أن سياساتها تستهدف إنهاء أي أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

فرض السيطرة الإسرائيلية

وأوضح أن الدعوات لنزع سلاح حركة حماس تمثل تمهيدًا لإنهاء الحركة نفسها، ما يفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة الإسرائيلية، في وقت يعيش فيه أهالي قطاع غزة وسط دمار شامل وخراب واسع.

وأضاف عصفور أن إسرائيل تسعى حاليًا إلى التوسع في منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن التواجد في أرض الصومال يأتي ضمن مخطط للسيطرة على باب المندب وتعزيز نفوذها الإقليمي.

 خطة إعادة إعمار غزة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن خطة إعادة إعمار غزة تم إعدادها في فبراير 2024، بعد شهرين فقط من اندلاع الحرب، مشددًا على أن إسرائيل هي من ساهمت في تأسيس حركة حماس في البداية، وهي ذاتها التي تعمل اليوم على تدميرها.

إسرائيل فلسطين إعمار غزة الصومال فتح معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

ترشيحاتنا

زيزو

زيزو يدعم حمزة عبد الكريم بعد الانضمام لـ برشلونة الإسباني

طارق العشري

طارق العشري: لن أتخلى عن نادي الإسماعيلي في هذا الوقت الصعب ومستعد “أشتغل ببلاش”

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

المزيد