حسن عصفور: إسرائيل اغتالت 31 فلسطينيًا قبل فتح معبر رفح وتتعمد فرض سيطرتها على غزة

أكد حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن إسرائيل اغتالت 31 فلسطينيًا أمس، قبل فتح معبر رفح أمام القادمين والمغادرين، في رسالة واضحة تؤكد من خلالها أنها صاحبة اليد العليا في قطاع غزة.

أفق سياسي للقضية

وأشار عصفور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن إسرائيل دمرت المشروع الوطني الفلسطيني بشكل كامل، لافتًا إلى أن سياساتها تستهدف إنهاء أي أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

فرض السيطرة الإسرائيلية

وأوضح أن الدعوات لنزع سلاح حركة حماس تمثل تمهيدًا لإنهاء الحركة نفسها، ما يفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة الإسرائيلية، في وقت يعيش فيه أهالي قطاع غزة وسط دمار شامل وخراب واسع.

وأضاف عصفور أن إسرائيل تسعى حاليًا إلى التوسع في منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن التواجد في أرض الصومال يأتي ضمن مخطط للسيطرة على باب المندب وتعزيز نفوذها الإقليمي.

خطة إعادة إعمار غزة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن خطة إعادة إعمار غزة تم إعدادها في فبراير 2024، بعد شهرين فقط من اندلاع الحرب، مشددًا على أن إسرائيل هي من ساهمت في تأسيس حركة حماس في البداية، وهي ذاتها التي تعمل اليوم على تدميرها.