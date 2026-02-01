خبير إقتصادي: الطاقة في مصر مهمة للإنتاج.. ولا بد من العمل على تنوع مصادرها

أكد مدحت نافع الخبير الإقتصادي، أن هناك تحسين فكرة الشمول المالي وتحسين أدواته وإنتشاره ين عدد أكبر من المواطنين لتسهيل جركة الأموال والأنشطة الاقتصادية.

وقال مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، عن طريق البرامج والتطبيقات، من خلال رقابة عن طريق البنك المركزي

وتابع الخبير الإقتصادي، أن الطاقة في مصر عامل مهم من عوامل الإنتاج، مؤكدا أنها تساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية، مؤكدا أن الطاقة تعتبر تحدي، ولا بد من إستغلال مواردنا على الشكل الأمثل وتوفير الطاقة.، مع العمل على تنوع مصادر الطاقة.