تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
توك شو

لميس الحديدي: بقول لوزير التربية والتعليم “لو عندك مشكلة في الموازنة اتكلم”

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمد شحتة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حكم الإعدام على الجنايني المتهم بهتك عرض 14 طفلا من أطفال مدرسة الإسكندرية الدولية.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: إن الجميع ينتظر تشديد الرقابة الصارمة على المدارس، سواء الدولية أو الحكومية، من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتابعت : "مش بتكلم عن الدولية واللغات فقط، ولكن الحكومية بشكل أكبر، كونها بها معظم أبناء المصريين".

وواصلت: "لا بد من التدقيق في الكاميرات، والإشراف، وعدد المشرفين، وآلية تعيين المشرفين والعاملين في المدارس، الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة".

وأردفت: "ومرة تانية بكرر وبقول لوزير التربية والتعليم: لو عندك مشكلة في الموازنة ومحتاج تتكلم وتطلب، وأنا متأكدة أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية لن يبخلوا على أبنائنا بالكاميرات والرقابة وآليتها".

وفي رسالتها للإشراف والمشرفين في المدارس قالت:"بالنسبة للمشرفين والعاملين في المدارس، لازم الضمير يصحى بقى، أنت مش قاعد قدام الكاميرا تشرب شاي وتقزقز "لب." يا أخي أو يا أختي اعتبروا الأطفال دول أولادكم، سواء الدادة أو المشرفين، دول أطفال أعمارهم أربع سنوات، اللي بيروحوا عند "عمو"، ترضوا يحصل ده لأولادكم؟".

وفي رسالتها لمديري المدارس قالت:"بالنسبة لإدارات المدارس، والمديرة والناظرة، لو فاكرة إن الإدارة عبارة عن إننا نقعد في المكتب ونعمل شوية اجتماعات ونقبل طلاب ونرفض طلاب، لا، مش دي إدارة المدارس، أنا فاكرة في مدرستنا كان عندنا أصعب المديرات، وكانت بترعب المدرسة".

واصلت:"عارفة زمايلي، سواء في كلية البنات اللي كنت فيها أو مدارس أخرى كثيرة، كنا عارفين أسماء المديرات المرعبين اللي كانوا بينزلوا يفتشوا فجأة. هي مش قاعدة في المكتب تشرب قهوة.

وأكملت حديثها قائلة: "مديرين حاليا نسوا شغلهم وسابوا العيال تُنتهك. اتقوا الله في عيالكم وعيال الناس، التربية أولًا قبل التعليم، والحفاظ على أمن الطفل مقدم على التعليم، ولا أعتقد أننا سنقبل أن نصحو على كارثة جديدة".

وتابعت: "لازم نستبق قبل وقوع كوارث أخرى. المرضى موجودون في كل مكان وفي كل الدول، لكن لازم نحمي أولادنا ونراقب ونشرف ونخلي بالنا على أولادنا".

واختتمت برسالة لأولياء الأمور قائلة: "الي عملتوه جرأة وقوة وشجاعة، وهذا هو الحماية، ليس لأولادكم فقط، بل حماية للأطفال الآخرين، لأن هذا المتهم لو كان فضل في المدرسة كان هيؤذي أطفالًا آخرين وينتهكهم".

لميس الحديدي المدارس مدرسة الإسكندرية الإعدام المشرفين

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

أرشيفية

تركيا تعتقل امرأة إسرائيلية بتهم إهانة أردوغان و فلسطين

فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي ينتقد سلطات كييف لتأخرها في إصلاح العطل بنظام الطاقة

نواب إيرانيون يهتفون "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" داخل البرلمان

نواب إيرانيون يهتفون "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" داخل البرلمان

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

