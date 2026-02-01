لميس الحديدي: بقول لوزير التربية والتعليم “لو عندك مشكلة في الموازنة اتكلم”

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حكم الإعدام على الجنايني المتهم بهتك عرض 14 طفلا من أطفال مدرسة الإسكندرية الدولية.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: إن الجميع ينتظر تشديد الرقابة الصارمة على المدارس، سواء الدولية أو الحكومية، من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتابعت : "مش بتكلم عن الدولية واللغات فقط، ولكن الحكومية بشكل أكبر، كونها بها معظم أبناء المصريين".

وواصلت: "لا بد من التدقيق في الكاميرات، والإشراف، وعدد المشرفين، وآلية تعيين المشرفين والعاملين في المدارس، الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة".

وأردفت: "ومرة تانية بكرر وبقول لوزير التربية والتعليم: لو عندك مشكلة في الموازنة ومحتاج تتكلم وتطلب، وأنا متأكدة أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية لن يبخلوا على أبنائنا بالكاميرات والرقابة وآليتها".

وفي رسالتها للإشراف والمشرفين في المدارس قالت:"بالنسبة للمشرفين والعاملين في المدارس، لازم الضمير يصحى بقى، أنت مش قاعد قدام الكاميرا تشرب شاي وتقزقز "لب." يا أخي أو يا أختي اعتبروا الأطفال دول أولادكم، سواء الدادة أو المشرفين، دول أطفال أعمارهم أربع سنوات، اللي بيروحوا عند "عمو"، ترضوا يحصل ده لأولادكم؟".

وفي رسالتها لمديري المدارس قالت:"بالنسبة لإدارات المدارس، والمديرة والناظرة، لو فاكرة إن الإدارة عبارة عن إننا نقعد في المكتب ونعمل شوية اجتماعات ونقبل طلاب ونرفض طلاب، لا، مش دي إدارة المدارس، أنا فاكرة في مدرستنا كان عندنا أصعب المديرات، وكانت بترعب المدرسة".

واصلت:"عارفة زمايلي، سواء في كلية البنات اللي كنت فيها أو مدارس أخرى كثيرة، كنا عارفين أسماء المديرات المرعبين اللي كانوا بينزلوا يفتشوا فجأة. هي مش قاعدة في المكتب تشرب قهوة.

وأكملت حديثها قائلة: "مديرين حاليا نسوا شغلهم وسابوا العيال تُنتهك. اتقوا الله في عيالكم وعيال الناس، التربية أولًا قبل التعليم، والحفاظ على أمن الطفل مقدم على التعليم، ولا أعتقد أننا سنقبل أن نصحو على كارثة جديدة".

وتابعت: "لازم نستبق قبل وقوع كوارث أخرى. المرضى موجودون في كل مكان وفي كل الدول، لكن لازم نحمي أولادنا ونراقب ونشرف ونخلي بالنا على أولادنا".

واختتمت برسالة لأولياء الأمور قائلة: "الي عملتوه جرأة وقوة وشجاعة، وهذا هو الحماية، ليس لأولادكم فقط، بل حماية للأطفال الآخرين، لأن هذا المتهم لو كان فضل في المدرسة كان هيؤذي أطفالًا آخرين وينتهكهم".