حركة محدودة.. تكليف ونقل عدد من رؤساء المراكز والأحياء بالجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارا بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن والأحياء، للتدوير الوظيفي والإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

حيث حمل القرار رقم 1977لعام 2025، تكليف المهندس ياسين سيد ياسين للعمل رئيسا لمركز ومدينة أوسيم، ورمضان عبدالرحمن عبدالباري للعمل رئيسا لمركز ومدينة أبوالنمرس، ومحمود محمد زين العابدين رئيسا لمركز ومدينة العياط، وزينهم أحمد رئيسا لمركز ومدينة البدرشين، ونبيل قدري رئيسا لحي المنيرة الغربية، وأخيرا محمود حسين نائبا لمدير وحدة إحلال ونشغيل المركبات الخفيفة بالديوان العام.

وتأتي الحركة في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.