محافظ الجيزة يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي «موهبتي» و«كنوز مصرية»

هنّأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مسئولي وأعضاء الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في مسابقتي «كنوز مصرية» و«موهبتي» على مستوى الجمهورية، واللتين أطلقتهما وزارة الشباب والرياضة لرعاية النشء بمختلف الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية.

وأثنى محافظ الجيزة على جهود وزارة الشباب والرياضة، والدور البارز لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تحسين البيئة الحاضنة للشباب والنشء، وتوفير مناخ ملائم لصقل مواهبهم وتنميتها، وتحقيق طموحاتهم في ممارسة تلك المواهب واستثمارها، بما يسهم في دعم المنتخبات القومية بمختلف الألعاب.



جاء ذلك خلال حفل تكريم أُقيم بديوان عام محافظة الجيزة، لتكريم مسؤولي وأعضاء الفرق الفائزة، حيث وجّه المحافظ الشكر لمسؤولي مديرية الشباب والرياضة، وأسر الفائزين، لدورهم في دعم أبنائهم والوصول بهم إلى مستوى مشرف من الإتقان والتميز، ما أسهم في اعتلائهم منصات التتويج في سن مبكرة.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة، وكافة أجهزتها، لن تدخر جهدًا في سبيل دعم المواهب والكشف عنها، وتبني البرامج الهادفة إلى تطوير أدائها، واستكمال مكونات المنظومة بما يخدم الشباب والنشء من ممارسي تلك الألعاب والأنشطة.



ومن جانبها، أكدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، قدرة النشء على تحقيق تطلعاتهم حال توافر الرغبة الحقيقية المدعومة بالعمل الجاد، مشيرة إلى أن الدولة، بمختلف أجهزتها ومسؤوليها، تؤمن بقدرات أبنائها من الشباب والنشء، وهو ما انعكس في تبني المبادرات والفعاليات الهادفة لاكتشاف المواهب ودعمها، وتوفير الفرص المناسبة للإعلان عنها ورعايتها.



كما تقدم الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالتحية لمحافظ الجيزة، لحرصه الدائم على دعم جهود المديرية والجهات التابعة لها، في سبيل رعاية الشباب والنشء، وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية بمختلف أنحاء المحافظة.



وشمل التكريم الفائزين من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقتي «موهبتي» و«كنوز مصرية» بمجالات: الإخراج، والتمثيل، والكورال، والشعر، والألعاب الإلكترونية، والإنشاد، والدوبلاج، والحكي، والعزف الفردي، والرسم، والتصوير الضوئي، والأشغال الفنية، والغناء الفردي.



شهد الحفل وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسؤولو مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأسر المكرمين.