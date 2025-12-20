محافظ الغربية: خطة طموحة لتشجير الطرق وزيادة المسطحات الخضراء

يقود اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملة واسعة لزيادة المسطحات الخضراء في مختلف أرجاء المحافظة ،في إطار المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” وتماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتشمل الحملة زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على جانبي الطرق الرئيسية، المحاور العامة، والميادين، فضلاً عن تجميل الجزر الوسطى وتعزيز جمالية الأماكن العامة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الخطة لا تقتصر على زراعة الأشجار فحسب، بل تشمل إجراءات لضمان استدامة هذه المساحات الخضراء، من خلال المتابعة المستمرة والاهتمام بصيانة الأشجار والعناية بها. وقد وجّه الجندي رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة ما تم زراعته لضمان نموه بشكل صحي واستدامته كجزء من بيئة المحافظة.

تحسين خدمات المواطنين

ودعا المحافظ المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في المبادرة عبر زراعة الأشجار في الحدائق والمنازل، ليكون لهم دور مباشر في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.