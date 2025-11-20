انتقام العمل.. موظفة بمعهد تيودور بلهارس تتهم مديرتها باختطافها وإلقائها أمام مستشفى بالهرم

تحقق النيابة المختصة في اختلاق موظفة بمعهد تيودور بلهارس واقعة اختطافها وإصابتها وإلصاق التهمة بمديرة شئون العاملين بدافع الانتقام بسبب خلافات العمل.

وكشفت التحقيقات أن موظفة بمعهد تيودور بلهارس في الوراق ادعت تعرضها للاختطاف، واتهمت مديرة شئون العاملين بالمعهد، إلا أن روايتها لم تقنع رجال المباحث، ليتبين أنها اتفقت مع صديقها على اختلاق واقعة اختطافها للانتقام من مديرتها.

وأضافت التحريات أن الموظفة اتفقت مع صديقها على اختلاق واقعة اختطافها عن طريق استقلالها ميكروباص من الوراق إلى حدائق الأهرام وإحداث إصابتها، وإلقائها أمام باب مستشفى التقوى بحدائق الأهرام، وأنها ستقوم بنسب الواقعة لمديرة شئون العاملين في المعهد محل عملها انتقامًا منها.

من جانبها، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، وبفحصها تبين كذب ادعاء الموظفة وأنها اشتركت في تلك المكيدة رفقة صديقها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.