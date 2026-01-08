قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد ونش الإغاثة المرورية للتدخل السريع ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث والأعطال

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أول ونش إغاثة مرورية متكامل يتم تشغيله على مستوى مراكز ومدن عروس الدلتا ،والذي جرى تدعيمه للعمل ضمن منظومة المرور بالمحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع معدلات الأمان المروري والتدخل السريع في التعامل مع الحوادث والأعطال المفاجئة على الطرق، بما ينعكس بشكل مباشر على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية. 

وأكد محافظ الغربية أن إدخال هذا النوع من الوحدات المتطورة يُعد نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع الأزمات المرورية، ويجسد توجه الدولة نحو الاعتماد على الحلول العملية والتقنيات الحديثة لتقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال تفقده، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية حول إمكانيات ونش الإغاثة المرورية، والذي يعمل كمنظومة دعم فني ولوجيستي متكاملة، من خلال توفير الوقود، والإطارات، وسحب السيارات المتعطلة، وتأمين الطرق في مواقع الحوادث، بما يسهم في الحد من المخاطر المرورية ويعزز عناصر السلامة لقائدي المركبات ورواد الطرق. 

كما أوضح أن تجهيزات الونش تتيح التعامل مع الأعطال الطارئة البسيطة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يساعد على إزالة العوائق من نهر الطريق في أسرع وقت ممكن، خاصة خلال فترات الذروة المرورية أو في الظروف الجوية غير المستقرة، بما يضمن سيولة الحركة وعدم تعطل مصالح المواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ماضية بخطوات ثابتة في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المروري، من خلال دعم منظومة التحكم المركزي، ومواصلة إدخال الأجهزة الذكية وأنظمة المتابعة الحديثة التي ترفع من كفاءة الأداء الميداني، وتسهم في تقليل نسب الحوادث وتحقيق انضباط وسيولة مرورية على مدار اليوم. وشدد المحافظ على أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو تقديم خدمة مرورية حضارية تضع المواطن في مقدمة الأولويات، مع تطبيق القانون بحزم كامل، وبما يراعي في الوقت ذاته البعد الإنساني وظروف مستخدمي الطريق.

تحرك تنفيذي عاجل 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكامل لجهود رجال المرور بالمحافظة، مشيدًا بالأداء المهني والانضباط الذي يقدمه العاملون بالمنظومة المرورية، وعلى رأسهم العميد وائل حمودة، وموجهًا بأهمية الاستمرار في التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تقديم خدمة مرورية أكثر كفاءة ودقة، تليق بالمواطنين وتواكب خطط الدولة في تطوير الخدمات وتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات اوناش الحركة المرورية أزمات الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض

رفح

الهلال الأحمر يدفع بـ 118 ألف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية عبر قافلة «زاد العزة» 112 إلى غزة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد