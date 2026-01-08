محافظ الغربية يتفقد ونش الإغاثة المرورية للتدخل السريع ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث والأعطال

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أول ونش إغاثة مرورية متكامل يتم تشغيله على مستوى مراكز ومدن عروس الدلتا ،والذي جرى تدعيمه للعمل ضمن منظومة المرور بالمحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع معدلات الأمان المروري والتدخل السريع في التعامل مع الحوادث والأعطال المفاجئة على الطرق، بما ينعكس بشكل مباشر على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ الغربية أن إدخال هذا النوع من الوحدات المتطورة يُعد نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع الأزمات المرورية، ويجسد توجه الدولة نحو الاعتماد على الحلول العملية والتقنيات الحديثة لتقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال تفقده، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية حول إمكانيات ونش الإغاثة المرورية، والذي يعمل كمنظومة دعم فني ولوجيستي متكاملة، من خلال توفير الوقود، والإطارات، وسحب السيارات المتعطلة، وتأمين الطرق في مواقع الحوادث، بما يسهم في الحد من المخاطر المرورية ويعزز عناصر السلامة لقائدي المركبات ورواد الطرق.

كما أوضح أن تجهيزات الونش تتيح التعامل مع الأعطال الطارئة البسيطة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يساعد على إزالة العوائق من نهر الطريق في أسرع وقت ممكن، خاصة خلال فترات الذروة المرورية أو في الظروف الجوية غير المستقرة، بما يضمن سيولة الحركة وعدم تعطل مصالح المواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ماضية بخطوات ثابتة في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المروري، من خلال دعم منظومة التحكم المركزي، ومواصلة إدخال الأجهزة الذكية وأنظمة المتابعة الحديثة التي ترفع من كفاءة الأداء الميداني، وتسهم في تقليل نسب الحوادث وتحقيق انضباط وسيولة مرورية على مدار اليوم. وشدد المحافظ على أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو تقديم خدمة مرورية حضارية تضع المواطن في مقدمة الأولويات، مع تطبيق القانون بحزم كامل، وبما يراعي في الوقت ذاته البعد الإنساني وظروف مستخدمي الطريق.

تحرك تنفيذي عاجل

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكامل لجهود رجال المرور بالمحافظة، مشيدًا بالأداء المهني والانضباط الذي يقدمه العاملون بالمنظومة المرورية، وعلى رأسهم العميد وائل حمودة، وموجهًا بأهمية الاستمرار في التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تقديم خدمة مرورية أكثر كفاءة ودقة، تليق بالمواطنين وتواكب خطط الدولة في تطوير الخدمات وتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق.