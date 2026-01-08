شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها

شهد الطريق الزراعي السريع انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف أعلى كوبرى قها إتجاه القاهرة مما أدى إلى شلل فى الحركة المرورية وتحويل مسارات السيارات بجوار الكوبري.

بلاغا بالواقعة

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية بلاغا بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف على الطريق الزراعي أعلى كوبرى قها.



وعلى الفور تم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق مرة أخرى.

من ناحية أخرى واصلت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية.



وشنّت المديرية حملة مفاجئة برئاسة إدارة التجارة الداخلية، في نطاق دائرة شبين القناطر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين ومدير المديرية.



ضبط مصنع جلاش

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع جلاش بناحية الأحراز لحيازته سلع غذائية بدون فواتير دالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على 100 شيكارة نشا ذرة، وزن الشيكارة 25 كجم، بإجمالي كمية 2 طن ونصف (2500 كجم)، وتم تحرير محضر جنحة ضد المسؤول عن المصنع.



كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة ضد المسؤول عن محل حدايد وبويات بناحية كفر طحوريا، لحيازته عبوات بويات منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 150 عبوة غراء لاصق للأخشاب (لون أبيض) وزن العبوة 900 جرام.



كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار لأنشطة تجارية متنوعة، شملت سوبر ماركت وبقالة ومخبز أفرنجي ومخزن سلع غذائية.