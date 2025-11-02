قبل بيعها بالأسواق .. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع – مقيم بالجيزة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية ، وبحوزته (1000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) ، كما أمكن تحديد مصدر تحصله على الألعاب النارية (عاطل – مقيم بالفيوم)، أمكن ضبطه ، وبحوزته (1,3مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، كمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهته أقر بقيامه بإستغلال منزله فى عملية تصنيع الألعاب النارية وترويجها على عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.