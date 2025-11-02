بسبب الأجرة .. ضبط سائق ميكروباص تعدّى بالسب على الركاب في طوخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة أجرة ميكروباص بالتعدي بالسب على أحد الركاب والتلويح بإشارات خارجة، إثر خلاف بينهما حول "الأجرة" في القليوبية.

وتم تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، وقائدها وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ.

وبمواجهتة السائق، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة الخلاف حول قيمة الأجرة وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.