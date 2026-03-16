برشلونة يراقب موهبة نيوكاسل يونايتد لضمها في الصيف

يواصل برشلونة متابعة عدد من المواهب الشابة تمهيدًا لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي النادي لتعزيز خياراته استعدادًا للمواسم القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة تضع الظهير الأيسر الإنجليزي لويس هول، لاعب نيوكاسل يونايتد، ضمن قائمة اهتماماتها بعد المستويات اللافتة التي قدمها هذا الموسم، خاصة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الأنظار خلال مواجهة فريقه أمام برشلونة، بعدما نجح في الحد من خطورة الموهبة الإسبانية لامين يامال، وهو ما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية.

ولا يقتصر الاهتمام بهول على برشلونة فقط، إذ تراقبه أيضًا أندية إنجليزية بارزة مثل مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، بعد تألقه مع نيوكاسل تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

وشارك هول في 39 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم بمختلف المسابقات، ما يعكس اعتماده كأحد العناصر الأساسية في الفريق، بينما يمتد عقده مع النادي حتى عام 2029 بعد انتقاله سابقًا من تشيلسي.