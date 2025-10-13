ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعيم قوي.

وقال ترامب في كلمته بقمة شرم الشيخ للسلام "، :" مصر لعبت دورا مهما للغاية في إنهاء الحرب بغزة، وأن الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية".



وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الشيخ فوز وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام .

وتوافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيسة وزراء إيطاليا، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدور المصري في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، و جمع الأطراف على طاولة واحدة.