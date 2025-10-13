مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ

رافقت مقاتلات إف-16 المصرية طائرة الرئيس دونالد ترامب، خلال توجهه إلى مدينة شرم الشيخ، الإثنين، لحضور قمة السلام التي تستضيفها مصر بحضور عدد من قادة العالم، وذلك في إطار تعزيز الحماية الجوية للرحلة وتأكيد الأهمية الاستراتيجية للزيارة في جهود إنهاء الحرب في غزة.

ووصل، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطار شرم الشيخ الدولي، قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام.

وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال القادة وزعماء دول العالم المشاركين فى «قمة شرم الشيخ للسلام»، بمقر انعقاد القمة الدولية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.



الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الشيخ فوز وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام .



وتوافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيسة وزراء إيطاليا، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدور المصري في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، و جمع الأطراف على طاولة واحدة.

و أكد ماكرون أن مبادرة الرئيس ترمب تشكّل فرصة واقعية لإعادة إطلاق العملية السياسية على أسس جديدة."، و ذلك فور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في القمة الدولية الخاصة بإنهاء حرب غزة وفق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

و قال إن فرنسا جاءت إلى هنا حاملة رسالة أمل ومسؤولية، مؤكّدًا أن اللحظة الراهنة تمثّل "منعطفًا حاسمًا في تاريخ الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تتحول المعاناة إلى بداية جديدة نحو السلام."