حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام

نشر السفير محمد المنشاوي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مجموعة من الصور، ترصد لحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقادة المشاركين في القمة الدولية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تهدف قمة شرم الشيخ- المزمع عقدها بعد قليل- إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

فيما تأتي القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

وعكست الصور، الحفاوة البالغة التي استقبل بها الرئيس السيسي ضيوف مصر، إضافة إلى قوة العلاقات التي تجمع مصر برؤساء الدول والحكومات المشاركة في أعمال القمة، والتقدير الكبير لمصر قيادة وشعبا.