حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بهذه المناطق وتحذر من شبورة
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي و قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
أخبار البلد

حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام

الرئيسان السيسي وماكرون
الرئيسان السيسي وماكرون
الديب أبوعلي

نشر السفير محمد المنشاوي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مجموعة من الصور، ترصد لحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقادة المشاركين في القمة الدولية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تهدف قمة شرم الشيخ- المزمع عقدها بعد قليل- إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

فيما تأتي القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

وعكست الصور، الحفاوة البالغة التي استقبل بها الرئيس السيسي ضيوف مصر، إضافة إلى قوة العلاقات التي تجمع مصر برؤساء الدول والحكومات المشاركة في أعمال القمة، والتقدير الكبير لمصر قيادة وشعبا.

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
تويوتا
لوسيد
المخرج محمد عبد العزيز
