ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
ترامب يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

ترامب
ترامب
عادل نصار

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

ترامب يترقب لحظة السلام.. والعالم يجتمع على أرض مصر

قال رامي الحلواني، موفد «إكسترا نيوز» من شرم الشيخ، إن هناك حالة ترقّب كبيرة لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن المدينة تشهد حشدًا دوليًا غير مسبوق من قادة وزعماء العالم، وسط أجواء مشحونة بالتفاؤل تجاه مرحلة جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف  رامي الحلواني في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز": «على أرض الفيروز، أتى العالم أجمع ليعترف بالسلام ويقرّ به، على أرض مصر، برؤية مصرية وخطة أمريكية، وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي».

وأشار رامي الحلواني إلى أن الوفود ما زالت تتوافد إلى مقر انعقاد القمة الاستثنائية في شرم الشيخ، مؤكدًا أن كلمة ترامب في الكنيست الإسرائيلي حملت العديد من الرسائل المهمة، حيث قال: "العصر الذي اتسم بالإرهاب والموت قد انتهى، واليوم هو فجر تاريخي لشرق أوسط جديد يعمه السلام".

وأكد رامي الحلواني، أن الولايات المتحدة استخدمت القوة، والآن حان وقت تحويل هذه الانتصارات العسكرية إلى "جائزة كبرى"، وهي السلام والازدهار لكل المنطقة، مضيفا أن ترامب عبّر عن حزن بلاده تجاه ما حدث في 7 أكتوبر، قائلًا: "أمريكا حزنت معكم، ونتضرع لأن تحققوا الأمان الذي تستحقونه."
 

ترامب قمة شرم الشيخ الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

