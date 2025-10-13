ترامب يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

ترامب يترقب لحظة السلام.. والعالم يجتمع على أرض مصر

قال رامي الحلواني، موفد «إكسترا نيوز» من شرم الشيخ، إن هناك حالة ترقّب كبيرة لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن المدينة تشهد حشدًا دوليًا غير مسبوق من قادة وزعماء العالم، وسط أجواء مشحونة بالتفاؤل تجاه مرحلة جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف رامي الحلواني في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز": «على أرض الفيروز، أتى العالم أجمع ليعترف بالسلام ويقرّ به، على أرض مصر، برؤية مصرية وخطة أمريكية، وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي».

وأشار رامي الحلواني إلى أن الوفود ما زالت تتوافد إلى مقر انعقاد القمة الاستثنائية في شرم الشيخ، مؤكدًا أن كلمة ترامب في الكنيست الإسرائيلي حملت العديد من الرسائل المهمة، حيث قال: "العصر الذي اتسم بالإرهاب والموت قد انتهى، واليوم هو فجر تاريخي لشرق أوسط جديد يعمه السلام".