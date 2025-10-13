رئيس المجلس الأوروبي: الأمل يبدأ اليوم في شرم الشيخ

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الأمل يبدأ اليوم في شرم الشيخ بفضل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الوسطاء، وكل من واصل العمل على طول الطريق ولم يستسلم.



وأضاف كوستا - فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الإثنين من شرم الشيخ حيث يشارك فى قمة السلام - "نحتفل اليوم بالأمل ونتطلع إلى السلام".

وأضاف أن هذا التعهد الجماعي يُقرّبنا خطوةً أخرى من سلام دائم، قائم على حل الدولتين، يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب.



وتابع كوستا: علينا الآن أن نضمن مساهمة جميع الأطراف مساهمةً بنّاءةً في تنفيذ الخطة التى يدعم الاتحاد الأوروبي مبادئها دعمًا كاملًا، وهو على أهبة الاستعداد للمساهمة في الخطوات التالية - في الحكم الانتقالي، والأمن، وإعادة إعمار غزة.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوسع نطاق مساعداته الإنسانية حالما تسمح الظروف بذلك.



وأشار إلى أنه لا يزال الطريق نحو السلام طويلًا، لكن المجتمع الدولي اليوم مُتحد في تعهده بتحقيقه.