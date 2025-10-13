قضية زيزو.. أحمد عبد الباسط يكشف مفاجأت بشأن جلسة الزمالك باتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، كواليس جلسة الاستماع لنادي الزمالك داخل اتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد مصطفى زيزو.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “النهاردة كان في جلسة استماع لنادي الزمالك في اتحاد الكرة للرد أمام محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة للرد على ما قاله زيزو في التحقيق الأخير”.

وتابع: “المستشار القانوني لنادي الزمالك طلب التأجيل لمدة طويلة لحين تجهيز كافة المستندات للرد على زيزو فقررت اللجنة التأجيل لمدة شهر”.

وتصاعدت وتيرة أزمة الشكاوى المتبادلة بين أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك، بسبب انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدى البيت الأبيض.

زيزو طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وانتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.

وتقدم أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاتة المتأخرة التى اقتربت من 83 مليون جنيه، وفقا لأقواله أمام اللجنة القانونية.

من جانبه، تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد، مستندا إلى توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.