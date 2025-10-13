سعفان الصغير : قلت للمهدي سليمان خطوة انتقالك للزمالك مهمة .. ولكن هيكون فيه مشاكل كتير

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن المهدي سليمان حارس مرمى نادي الزمالك يمتلك إمكانيات فنية عالية وباب المنتخب مفتوح له في أي وقت.

وقال الصغير في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "المهدي سليمان حارس مرمى مميز ويمتلك إمكانيات فنية عالية، وهو إضافة لمنتخب مصر بكل تأكيد.

وأضاف: باب المنتخب مفتوح للمهدي سليمان في أي وقت ولكن عندما يشارك بصفة أساسية، وهو واحد من الحراس المميزين في الدوري المصري.

وتابع: قولت للمهدي سليمان خطوة انتقالك للزمالك مهمة ولكن هيكون في مشاكل كتير بسبب تواجد كلا من محمد عواد ومحمد صبحي.

وأردف: في حالة حب غير طبيعية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير تستحق الإشادة بها، الشناوي وصبحي وشوبير لديهم القدرة علي اللعب في أكبر الأندية الأوروبية، وباب المنتخب مفتوح لأي لاعب.