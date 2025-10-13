حرص أعضاء قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه عدة رسائل هامة الى أعضاء الجمعية العمومية للنادي، قبل الانتخابات التي من المقرر أن تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.
ووجه أعضاء القائمة رسائل الى الأعضاء بضرورة التواجد والمشاركة في العملية الإنتخابية نهاية الشهر الجاري، لضمان تأكيد فوز القائمة، خاصة إن المادة 43 تشترط موافقة 25 % من النصاب القانوني للحضور.
وتضم القائمة كل من الكابتن محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن كل من : طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال ، وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.
تعرف على رسالة قائمة الخطيب لأعضاء الأهلي
