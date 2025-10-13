تعرف على رسالة قائمة الخطيب لأعضاء الأهلي

حرص أعضاء قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه عدة ‏رسائل هامة الى أعضاء الجمعية العمومية للنادي، قبل الانتخابات التي من ‏المقرر أن تقام يوم 31 أكتوبر الجاري‎.‎

ووجه أعضاء القائمة رسائل الى الأعضاء بضرورة التواجد والمشاركة في ‏العملية الإنتخابية نهاية الشهر الجاري، لضمان تأكيد فوز القائمة، خاصة إن ‏المادة 43 تشترط موافقة 25 % من النصاب القانوني للحضور‏‎.‎

وتضم القائمة كل من الكابتن محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبًا، ‏خالد ‏مرتجي أمينًا ‏للصندوق، ‏وللعضوية فوق السن كل من : طارق قنديل ومحمد ‏الغزاوي ومحمد ‏الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد ‏عبد الحفيظ ‏وأحمد حسام عوض ‏وحازم هلال ، ‏وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.‏