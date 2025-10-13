الزمالك يصدم زيزو.. تفاصيل جلسة الاستماع باتحاد الكرة

انتهت جلسة الاستماع التي أقيمت اليوم "الإثنين"، أمام لجنة شئون اللاعبين لسماع شكوى الممثل القانوني لنادي الزمالك، ضد لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي، أحمد سيد زيزو.

وقدم محامي نادي الزمالك ، للجنة شئون اللاعبين مستندات جديدة في شكوى الفارس الأبيض، ضد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.

كانت لجنة شئون اللاعبين قد استقرت على صدور قرار برفض شكوى الزمالك ضد زيزو، مع تغريم الزمالك مقابل مالي عبارة عن مستحقات زيزو لدى النادي.

الزمالك يصدم زيزو

وفي جلسة استماع التي انعقدت اليوم الإثنين باتحاد الكرة، قدم ممثل نادي الزمالك مستنداً بتوقيع وبصمة أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي يثبت حصول اللاعب على مستحقاته لدى النادي.

وأكد ممثل نادي الزمالك أن زيزو لا يملك مستحقات مالية متأخرة، وأن المبالغ المتبقية أقل من 10 ملايين جنية تم خصمها في إطار العقوبات المالية ضده بسبب الانقطاع والتصريحات المسيئة.

وسعر ممثل نادي الزمالك خلال جلسة الاستماع في اتحاد الكرة، لإثبات موقف القلعة البيضاء بأن اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ليس له مستحقات لدي القلعة البيضاء.

وتصاعدت وتيرة أزمة الشكاوى المتبادلة بين أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك، بسبب انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدى البيت الأبيض.

زيزو طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وانتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.

وتقدم أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاتة المتأخرة التى اقتربت من 83 مليون جنيه، وفقا لأقواله أمام اللجنة القانونية.

من جانبه، تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد، مستندا إلى توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.

جلسة استماع لـ زيزو بـ اتحاد الكرة

وخضع أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، إلى جلسة استماع فى اتحاد الكرة بـ الشئون القانونية بمعرفة المستشار محمد الماشطة لـ مناقشة شكوى نادي الزمالك ضده.

زيزو حضر إلى مقر اتحاد الكرة رفقة محاميه أشرف عبد العزيز ووالده، ونفى توقيعه للأهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك، وطلب من لجنة شئون اللاعبين الكشف عن المستندات التي تثبت صحة موقف الأبيض في هذه الواقعة.

وأعلن اتحاد الكرة انتهاء التحقيقات مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلى، بعد خضوعه لجلسة استماع بمعرفة المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، فى شكوى نادى الزمالك ضده.

واستمرت جلسة التحقيقات مع أحمد سيد زيزو 5 ساعات قدم خلالها اللاعب ووالده والمحامى الخاص به الأوراق والمستندات رداً على شكوى الزمالك.

اللاعب أوضح أنه تعرض، على حد وصفه، لـ”أسوأ معاملة” من إدارة الزمالك، حيث تم منعه من التدريبات والتحريض ضده بين الجماهير.

وأشار إلى أن حملات التشويه بدأت عقب انتشار فيديو إزالة صورته من ملعب الناشئين، الأمر الذي جعله يشعر بتهديد على حياته.

زيزو قال إنه عاد للتدريبات بعد حصوله على تطمينات بعودة الأمور لطبيعتها، لكنه فوجئ بتصرفات وصفها بالمهينة، مثل إلقاء صوره على الأرض ودهسها، وهو ما سبب له صدمة نفسية كبيرة.

وكشف اللاعب أنه طلب من رئيس الزمالك حسين لبيب التحدث مع والده أكثر من مرة لحسم ملف تجديد عقده أو السماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي مقابل عرض مالي مغرٍ، لكن الأمر لم يحسم بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بملف سفره إلى أمريكا للحصول على تأشيرة استعداداً للمشاركة في كأس العالم مع الأهلي، أكد زيزو أن ذلك لا يخالف اللوائح، متسائلاً: “هل لدى الزمالك مستند يثبت أنني غادرت دون موافقتهم؟”.