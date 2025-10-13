قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يصدم زيزو.. تفاصيل جلسة الاستماع باتحاد الكرة

زيزو
زيزو
يسري غازي

انتهت جلسة الاستماع التي أقيمت اليوم "الإثنين"، أمام لجنة شئون اللاعبين لسماع شكوى الممثل القانوني لنادي الزمالك، ضد لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي، أحمد سيد زيزو.

وقدم  محامي نادي الزمالك ، للجنة شئون اللاعبين مستندات جديدة في شكوى الفارس الأبيض، ضد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.

كانت لجنة شئون اللاعبين قد استقرت على صدور قرار برفض شكوى الزمالك ضد زيزو، مع تغريم الزمالك مقابل مالي عبارة عن مستحقات زيزو لدى النادي.

الزمالك يصدم زيزو

وفي جلسة استماع التي انعقدت اليوم الإثنين باتحاد الكرة، قدم ممثل نادي الزمالك مستنداً بتوقيع وبصمة أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي يثبت حصول اللاعب على مستحقاته لدى النادي.

وأكد ممثل نادي الزمالك  أن زيزو لا يملك مستحقات مالية متأخرة، وأن المبالغ المتبقية أقل من 10 ملايين جنية تم خصمها في إطار العقوبات المالية ضده بسبب الانقطاع والتصريحات المسيئة.

وسعر ممثل نادي الزمالك خلال جلسة الاستماع في اتحاد الكرة، لإثبات موقف القلعة البيضاء  بأن اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ليس له مستحقات لدي القلعة البيضاء.

وتصاعدت وتيرة أزمة الشكاوى المتبادلة بين أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك، بسبب انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدى البيت الأبيض.

زيزو طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وانتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.

وتقدم أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاتة المتأخرة التى اقتربت من 83 مليون جنيه، وفقا لأقواله أمام اللجنة القانونية.

من جانبه، تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد، مستندا إلى توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.

جلسة استماع لـ زيزو بـ اتحاد الكرة 

وخضع أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، إلى جلسة استماع فى اتحاد الكرة بـ الشئون القانونية بمعرفة المستشار محمد الماشطة لـ مناقشة شكوى نادي الزمالك ضده.

زيزو حضر إلى مقر اتحاد الكرة رفقة محاميه أشرف عبد العزيز ووالده، ونفى توقيعه للأهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك، وطلب من لجنة شئون اللاعبين الكشف عن المستندات التي تثبت صحة موقف الأبيض في هذه الواقعة.  

وأعلن اتحاد الكرة انتهاء التحقيقات مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلى، بعد خضوعه لجلسة استماع بمعرفة المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، فى شكوى نادى الزمالك ضده.

واستمرت جلسة التحقيقات مع أحمد سيد زيزو 5 ساعات قدم خلالها اللاعب ووالده والمحامى الخاص به الأوراق والمستندات رداً على شكوى الزمالك.

اللاعب أوضح أنه تعرض، على حد وصفه، لـ”أسوأ معاملة” من إدارة الزمالك، حيث تم منعه من التدريبات والتحريض ضده بين الجماهير.

وأشار إلى أن حملات التشويه بدأت عقب انتشار فيديو إزالة صورته من ملعب الناشئين، الأمر الذي جعله يشعر بتهديد على حياته.

زيزو قال إنه عاد للتدريبات بعد حصوله على تطمينات بعودة الأمور لطبيعتها، لكنه فوجئ بتصرفات وصفها بالمهينة، مثل إلقاء صوره على الأرض ودهسها، وهو ما سبب له صدمة نفسية كبيرة.

وكشف اللاعب أنه طلب من رئيس الزمالك حسين لبيب التحدث مع والده أكثر من مرة لحسم ملف تجديد عقده أو السماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي مقابل عرض مالي مغرٍ، لكن الأمر لم يحسم بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بملف سفره إلى أمريكا للحصول على تأشيرة استعداداً للمشاركة في كأس العالم مع الأهلي، أكد زيزو أن ذلك لا يخالف اللوائح، متسائلاً: “هل لدى الزمالك مستند يثبت أنني غادرت دون موافقتهم؟”.

الزمالك زيزو الأهلي اتحاد الكرة الجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

رفع التعديات

محافظة الجيزة تبدأ تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور لاشين بحي الهرم

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول والجمال بنزلة السمان بالجيزة

قافلة طبية

فحص 1256 مواطنا في قافلة طبية مجانية بمركز مطوبس بكفر الشيخ

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد