في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة

استقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الامريكي دونالد ترامب سيارة واحدة، فور وصول الأخير إلى شرم الشيخ لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الشيخ فوز وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام .



وتوافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيسة وزراء إيطاليا، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدور المصري في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، و جمع الأطراف على طاولة واحدة.

و أكد ماكرون أن مبادرة الرئيس ترمب تشكّل فرصة واقعية لإعادة إطلاق العملية السياسية على أسس جديدة."، و ذلك فور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في القمة الدولية الخاصة بإنهاء حرب غزة وفق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

و قال إن فرنسا جاءت إلى هنا حاملة رسالة أمل ومسؤولية، مؤكّدًا أن اللحظة الراهنة تمثّل "منعطفًا حاسمًا في تاريخ الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تتحول المعاناة إلى بداية جديدة نحو السلام."