الرئيس السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار يتوج مساعي مصر وقطر وأمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كونه يتوج المساعي الحثيثة التي بذلتها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عامين من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع، مشيراً إلى أهمية الاتفاق في إنهاء حالة الحرب، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتهيئة المجال لسرعة إعادة إعمار القطاع، وتوفير الأفق السياسي الذي يؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي في شرم الشيخ، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج والسيد اللواء حسن رشاد مدير المخابرات العامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتطور الذي تشهده العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والتجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة التعاون المشترك في قطاعات الطاقة، الزراعة، التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، كما تم التباحث خلال اللقاء حول سبل زيادة الروابط التجارية بين البلدين، وتيسير التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر وإيطاليا.

ورحبت رئيسة الوزراء الإيطالية من جانبها بتنامي التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية مواصلة البناء على التطور الراهن في العلاقات الثنائية.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من الملفات الإقليمية، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تقديرها لدور مصر المحوري في تيسير التوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى دعم بلادها الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك التأكيد على دعم إيطاليا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، حيث تم في هذا الصدد الإعراب عن التطلع لإنجاح الاجتماع المصري الأوروبي الذي سوف يعقد في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025 .

