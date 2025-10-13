قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
أخبار البلد

المستشار الألماني:لولا جهد الرئيس السيسي لما توصلنا لوقف الحرب بغزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار الألمانى "فريدريش ميرتس" على هامش قمة "شرم الشيخ للسلام"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس على الجهد الذي قام به، والذي أسفر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أنه لولا جهد الرئيس ما كان يمكن التوصل إلى الاتفاق ذي الصلة، معرباً عن الأمل في أن يكون السلام ممتداً، مع استعداد ألمانيا للمساعدة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن تقديره الكبير لألمانيا وشعبها، مؤكداً حرصه  على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مضيفاً  أنه من الهام تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، خاصةً مع اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع مصر مع الدول العربية وأفريقيا.
أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن  الرئيس أكد أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي لتجنب النزاعات وتحقيق التهدئة، مشيراً في هذا الخصوص إلى أهمية مواصلة تكثيف التنسيق السياسي والتعاون بين مصر وألمانيا، خاصةً بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على غرار الأزمات في سوريا والسودان وليبيا، والسعي في هذا الإطار لتجنب التصعيد. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تقدير سيادته لاستعداد ألمانيا للانخراط في جهود إعادة إعمار غزة، مشدداً في ذلك الخصوص على ضرورة السعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون عودة نشوب الصراع مجدداً، وضرورة العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، مؤكداً سيادته على أن مصر تبذل قصارى الجهد في هذا الصدد.

وذكر المتحدث الرسمي أن  الرئيس قد أكد على تقديره للدعم الذي تحظى به مصر من جانب ألمانيا في إطار الاتحاد الأوروبي، معرباً سيادته عن التطلع لإنجاح القمة المصرية الأوروبية التي سوف تعقد في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025. وفي ذات السياق، وجه الرئيس الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، وهي الدعوة التي رحب بها المستشار الألماني.
أشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشار الألماني وجه الشكر مجدداً  للرئيس على دعوته لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، وذكر أنه يعتبر لقائه مع  الرئيس بداية لمرحلة جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين، معاوداً التأكيد على أنه بدون الجهد الذي قام به  الرئيس ما كان ممكناً التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، موجهاً الشكر نيابة عن ألمانيا إلى  الرئيس في هذا الخصوص. وأكد المستشار الألماني أنه سوف يشجع الشركات الألمانية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في المجالات محل الاهتمام المشترك.

فريدريش ميرتس الرئيس عبد الفتاح المستشار الألمانى

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

أذكار المساء النبوية

أذكار المساء النبوية كاملة.. أفضل دعاء للتحصين من كل مكروه نهاية اليوم

أسبوع الدعوة الإسلامية الـ12 للبحوث الإسلامية

تفاصيل ثاني أيام أسبوع الدعوة الإسلامية للبحوث الإسلامية بجامعة بنها

الدكتور محمود الهواري

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يجسد التكامل بين العلم والدين في خدمة الإنسانية

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

د. عادل القليعي

د. آية الهنداوي

مصطفى الشيمي

نجاة عبد الرحمن

