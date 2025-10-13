رد فعل عفوي من ماكرون عند رؤية الرئيس السيسي على هامش قمة السلام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام.

وبمجرد رؤية ماكرون للرئيس السيسي تبادل الرئيسين الأحضان والسلام بشكل عفوي .

وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال القادة وزعماء دول العالم المشاركين فى «قمة شرم الشيخ للسلام»، بمقر انعقاد القمة الدولية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.