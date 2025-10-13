قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
عماد الدين حسين عن تأخر ترامب على قمة شرم الشيخ: مشهد مصنوع ومقصود

هاني حسين

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على تأخر وصول الرئيس الامريكي ترامب لشرم الشيخ.

وقال عماد الدين حسين في لقاء على قناة “ النهار ”، :" المشهد الراهن مصنوع ومقصود، لأنه لا يمكن مخالفة المواعيد الدقيقة في القمم الكبرى".

وأضاف عماد الدين حسين:" تم الاتفاق على المواعيد بروتوكوليًا بين واشنطن والقاهرة، وجاء القادة والزعماء بناءً على ذلك الموعد والأجندة المتفق عليها مسبقًا."


وأضاف:"عندما يتم تجاهل كل هذه المواعيد، لا يمكن وصف ما حدث إلا بالجليطة السياسية غير المسبوقة، لكن على أية حال لا يمكن فصلها عن سياق تصرفات الرئيس الأمريكي الرعناء المعهودة، والتي تتسم بنزق غير متوقع، كما أن الرئيس الأمريكي لا يعترف بالبروتوكولات الدبلوماسية، فقد انسحب من كل الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتحدث باستهانة عن القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي فالأمر غير مستغرب."


أكمل:"المشكلة مضطرين نصبر  على الجار السو، لان ترامب هو  الوحيد الذي استطاع إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بإيقاف الحرب."


أردف : كانوا زمان يقولوا إظبط ساعتك على الساعة الامريكية  لكن ترامب كسر كل القواعد والبرتوكلات  كنا نتمنى ان تسير الامور بشكل طبيعي وان لايتجاوزز التأخير 40 دقيقة مثلاً لكن مش ثلاث ساعات "
 

