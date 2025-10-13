عماد الدين حسين عن تأخر ترامب على قمة شرم الشيخ: مشهد مصنوع ومقصود

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على تأخر وصول الرئيس الامريكي ترامب لشرم الشيخ.

وقال عماد الدين حسين في لقاء على قناة “ النهار ”، :" المشهد الراهن مصنوع ومقصود، لأنه لا يمكن مخالفة المواعيد الدقيقة في القمم الكبرى".

وأضاف عماد الدين حسين:" تم الاتفاق على المواعيد بروتوكوليًا بين واشنطن والقاهرة، وجاء القادة والزعماء بناءً على ذلك الموعد والأجندة المتفق عليها مسبقًا."



وأضاف:"عندما يتم تجاهل كل هذه المواعيد، لا يمكن وصف ما حدث إلا بالجليطة السياسية غير المسبوقة، لكن على أية حال لا يمكن فصلها عن سياق تصرفات الرئيس الأمريكي الرعناء المعهودة، والتي تتسم بنزق غير متوقع، كما أن الرئيس الأمريكي لا يعترف بالبروتوكولات الدبلوماسية، فقد انسحب من كل الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتحدث باستهانة عن القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي فالأمر غير مستغرب."



أكمل:"المشكلة مضطرين نصبر على الجار السو، لان ترامب هو الوحيد الذي استطاع إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بإيقاف الحرب."



أردف : كانوا زمان يقولوا إظبط ساعتك على الساعة الامريكية لكن ترامب كسر كل القواعد والبرتوكلات كنا نتمنى ان تسير الامور بشكل طبيعي وان لايتجاوزز التأخير 40 دقيقة مثلاً لكن مش ثلاث ساعات "

