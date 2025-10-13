قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر

أشاد جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، باتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، في قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها مصر بمشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب وعدد من قادة العالم.

وقال جاتوزو لشبكة "سكاي سبورت"، قبل مواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026: “سعداء بالهدنة، ورؤية أهالي غزة يعودون إلى ديارهم أمر مؤثر، ونتمنى دوام السلام”.

وتحدث جاتوزو عن منتخب بلاده قائلاً: “الفريق في مرحلة بناء، وأشعر بالفخر تجاه روح اللاعبين وتطورهم، وأفكر في إجراء بعض التغييرات في التشكيلة”.

واختتم تصريحاته: “تدريب منتخب إيطاليا حلم بالنسبة لي، وأشعر أنني في بيتي بين هؤلاء اللاعبين”.