صراع ثلاثي مشتعل على صدارة الدوري المصري قبل الجولة 11

تتجه الأنظار إلى انطلاق الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، المقررة يوم الجمعة المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي شهدت تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويُظهر جدول الترتيب الحالي منافسة قوية على القمة بين ثلاثي الصدارة، بينما يواصل عدد من الأندية الصراع للهروب من مناطق الخطر.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 11:

المصري البورسعيدي – 18 نقطة (من 10 مباريات)

الزمالك – 18 نقطة (من 10 مباريات)

الأهلي – 18 نقطة (من 9 مباريات)

سيراميكا كليوباترا – 17 نقطة (من 9 مباريات)

إنبي – 17 نقطة (من 10 مباريات)

وادي دجلة – 16 نقطة (من 10 مباريات)

بيراميدز – 14 نقطة (من 7 مباريات)

سموحة – 14 نقطة (من 9 مباريات)

بتروجيت – 14 نقطة (من 9 مباريات)

الجونة – 12 نقطة (من 9 مباريات)

زد – 12 نقطة (من 10 مباريات)

مودرن سبورت – 12 نقطة (من 9 مباريات)

البنك الأهلي – 11 نقطة (من 9 مباريات)

غزل المحلة – 11 نقطة (من 10 مباريات)

حرس الحدود – 11 نقطة (من 9 مباريات)

طلائع الجيش – 9 نقاط (من 10 مباريات)

الاتحاد السكندري – 8 نقاط (من 9 مباريات)

كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (من 9 مباريات)

فاركو – 6 نقاط (من 9 مباريات)

المقاولون العرب – 5 نقاط (من 10 مباريات)

الإسماعيلي – 4 نقاط (من 10 مباريات)

أبرز مواجهات الجولة 11

تشهد الجولة القادمة مباريات قوية ومصيرية، أبرزها لقاء الأهلي والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بينما يلتقي بيراميدز مع فاركو في مواجهة لا تقل أهمية.

ويحصل الزمالك على راحة في هذه الجولة.