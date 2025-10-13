قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني ويلتقط صورة تذكارية معه في قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكي: مصر كانت مساهمًا حقيقيًا بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
ترامب يشيد بالرئيس السيسي لانخفاض معدلات الجريمة في مصر
"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مشاركة أبو مازن في قمة شرم الشيخ جاء بضغوط مصرية
ترامب: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل
السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صراع ثلاثي مشتعل على صدارة الدوري المصري قبل الجولة 11

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
حمزة شعيب

تتجه الأنظار إلى انطلاق الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، المقررة يوم الجمعة المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي شهدت تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويُظهر جدول الترتيب الحالي منافسة قوية على القمة بين ثلاثي الصدارة، بينما يواصل عدد من الأندية الصراع للهروب من مناطق الخطر.

 ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 11:

المصري البورسعيدي – 18 نقطة (من 10 مباريات)

الزمالك – 18 نقطة (من 10 مباريات)

الأهلي – 18 نقطة (من 9 مباريات)

سيراميكا كليوباترا – 17 نقطة (من 9 مباريات)

إنبي – 17 نقطة (من 10 مباريات)

وادي دجلة – 16 نقطة (من 10 مباريات)

بيراميدز – 14 نقطة (من 7 مباريات)

سموحة – 14 نقطة (من 9 مباريات)

بتروجيت – 14 نقطة (من 9 مباريات)

الجونة – 12 نقطة (من 9 مباريات)

زد – 12 نقطة (من 10 مباريات)

مودرن سبورت – 12 نقطة (من 9 مباريات)

البنك الأهلي – 11 نقطة (من 9 مباريات)

غزل المحلة – 11 نقطة (من 10 مباريات)

حرس الحدود – 11 نقطة (من 9 مباريات)

طلائع الجيش – 9 نقاط (من 10 مباريات)

الاتحاد السكندري – 8 نقاط (من 9 مباريات)

كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (من 9 مباريات)

فاركو – 6 نقاط (من 9 مباريات)

المقاولون العرب – 5 نقاط (من 10 مباريات)

الإسماعيلي – 4 نقاط (من 10 مباريات)

 أبرز مواجهات الجولة 11

تشهد الجولة القادمة مباريات قوية ومصيرية، أبرزها لقاء الأهلي والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بينما يلتقي بيراميدز مع فاركو في مواجهة لا تقل أهمية.
ويحصل الزمالك على راحة في هذه الجولة.

الدوري المصري ترتيب الدوري المصري الجولة 11 من بطولة الدوري

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

المهندس أحمد ناصر

نائب: قمة شرم الشيخ جسدت قدرة مصر على تحقيق التوازن الإقليمي والدولي

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: قمة شرم الشيخ لحظة تاريخية تعيد الأمل لشعوب المنطقة.. وتؤكد أن السلام خيار الشعوب

موظف

الكشف الطبي الأبرز.. 4 التزامات على العامل قبل التحاقه بجهة العمل

بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

