قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم قوي.. ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية
ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بهذه المناطق وتحذر من شبورة
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي و قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

اقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، من العودة للمشاركة مع فريقه بعد تحسن حالته الصحية وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ووفقًا لموقع ذا أتلتيك، فإن مبابي حصل على عدة أيام راحة وخضع لفحوصات طبية دقيقة أكدت تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك في مواجهة ريال مدريد المقبلة ضد خيتافي، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكانت الشكوك قد أحاطت بموقف مبابي بعد تجدد إصابته خلال مباراة فرنسا الأخيرة، إلا أن النتائج الطبية جاءت مطمئنة لتؤكد جاهزيته للعودة تدريجيًا إلى التدريبات والمباريات.

وفي سياق آخر، تحدث مبابي مؤخرًا عن زميله السابق في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، مشيدًا بشخصيته وأخلاقه داخل وخارج الملعب، قائلاً:"ميسي كان شخصًا طبيعيًا جدًا، متواضعًا ويحترم الجميع. اللعب بجانبه كان تجربة عظيمة وتعلمت منه الكثير، من تسديداته إلى رؤيته للملعب واتخاذه للقرارات."

وأضاف قائد منتخب فرنسا:"اللعب إلى جواره كان ضربة حظ حقيقية، وأشكره على كل ما تعلمته منه خلال فترتنا معًا في باريس."

ويُنتظر أن يشكل تعافي مبابي دفعة قوية لريال مدريد قبل عودة المنافسات المحلية والأوروبية، خاصة مع ازدحام جدول المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد الدوري الاسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد