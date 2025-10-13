مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي

اقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، من العودة للمشاركة مع فريقه بعد تحسن حالته الصحية وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ووفقًا لموقع ذا أتلتيك، فإن مبابي حصل على عدة أيام راحة وخضع لفحوصات طبية دقيقة أكدت تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك في مواجهة ريال مدريد المقبلة ضد خيتافي، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكانت الشكوك قد أحاطت بموقف مبابي بعد تجدد إصابته خلال مباراة فرنسا الأخيرة، إلا أن النتائج الطبية جاءت مطمئنة لتؤكد جاهزيته للعودة تدريجيًا إلى التدريبات والمباريات.

وفي سياق آخر، تحدث مبابي مؤخرًا عن زميله السابق في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، مشيدًا بشخصيته وأخلاقه داخل وخارج الملعب، قائلاً:"ميسي كان شخصًا طبيعيًا جدًا، متواضعًا ويحترم الجميع. اللعب بجانبه كان تجربة عظيمة وتعلمت منه الكثير، من تسديداته إلى رؤيته للملعب واتخاذه للقرارات."

وأضاف قائد منتخب فرنسا:"اللعب إلى جواره كان ضربة حظ حقيقية، وأشكره على كل ما تعلمته منه خلال فترتنا معًا في باريس."

ويُنتظر أن يشكل تعافي مبابي دفعة قوية لريال مدريد قبل عودة المنافسات المحلية والأوروبية، خاصة مع ازدحام جدول المباريات خلال الأسابيع المقبلة.