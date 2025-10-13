حقيقة عرض الهلال السعودي لضم لامين يامال

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن تلقيه عرضًا ضخمًا بقيمة 400 مليون يورو من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع نجمه الشاب لامين يامال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة برشلونة نفت ما تم تداوله عبر موقع "Fichajes"، مؤكدة أن لامين يامال ليس للبيع وأن النادي الكتالوني يعتبره أحد ركائز المشروع الرياضي للمستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يعمل حاليًا على تجهيز اللاعب الشاب بأسرع وقت ممكن للحاق بمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويخضع يامال في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي مكثف لتسريع تعافيه، مع توقعات بعودته التدريجية عبر مشاركة جزئية أمام جيرونا، على أن ينضم للتدريبات الجماعية في 18 أكتوبر تمهيدًا لاحتمال مشاركته أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريال مدريد.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو أول كلاسيكو هذا الموسم يوم الأحد 26 أكتوبر في السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقّب جماهيري كبير.

ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعد مرور 8 جولات، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.