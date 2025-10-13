قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيل رقمي مؤهل للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين
الرئيس السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار يتوج مساعي مصر وقطر وأمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
أزمة مالية تهدد استقرار أندية الدوري الإنجليزي

حمزة شعيب

 

كشفت تقارير صحفية عن أزمة مالية خطيرة تضرب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة "فير جيم" العالمية.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن نحو نصف أندية البريميرليج والدرجات الأدنى لا تمتلك احتياطيات نقدية تكفي سوى لشهر واحد فقط، حيث يعاني 43 ناديًا من أصل 92 من هشاشة مالية واضحة، رغم الإنفاق الضخم الذي تجاوز 3.5 مليار يورو في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، تصدره ليفربول بإنفاق بلغ 482.9 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أندية فقط تستوفي معايير الحوكمة المالية والاستدامة المطلوبة، وهي: برايتون من الدوري الممتاز، وويمبلدون وكامبريدج يونايتد من الدرجات الأدنى.

الخبير المالي مارك سيريا أوضح أن الأزمة ناتجة عن تدخل الحكومات وصناديق الاستثمار التي ضخت أموالًا ضخمة في الأندية، ما تسبب في تضخم الأسعار والرواتب وتراكم الديون، لافتًا إلى أن بعض الأندية تنفق ما يصل إلى 80% من ميزانيتها على الأجور، وهو مستوى غير مستدام ماليًا.

أما الخبير مارك مينشين فحذر من أن العديد من الأندية تعمل بخسائر سنوية وتلجأ إلى بيع لاعبيها لتغطية العجز، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل خرقًا لقواعد الاستدامة المالية التي تحدد سقف الخسائر بـ 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات.

ويرى خبراء الاقتصاد الرياضي أن البريميرليج يعيش حالة من "الوفرة الوهمية"، إذ يواصل جذب النجوم والاستثمارات رغم اعتماده على نماذج اقتصادية غير قابلة للاستمرار.

وفي المقابل، اعتبر التقرير أن الدوري الإسباني أكثر انضباطًا ماليًا بفضل قيوده الصارمة، مشيرًا إلى أن برشلونة وريال مدريد يمنحان الليجا زخمًا أوروبيًا مستمرًا، بينما يسير الدوري الإنجليزي على حافة الانفجار المالي.

يُذكر أن أرسنال يتصدر ترتيب البريميرليج لموسم 2025-2026 برصيد 16 نقطة، يليه ليفربول في المركز الثاني بـ 15 نقطة.

