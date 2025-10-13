أول تعليق من عمر مرموش بعد تأهل منتخب مصر

عبر نجم منتخب مصر عمر مرموش ، عن سعادته بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، والفوز علي غينيا بيساو بهدف دون رد في أخر مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكتب عمر مرموش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: نحن قادمون.

تأهل منتخب مصر

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.