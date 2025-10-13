اتهامات بالسمسرة.. تفاصيل اتهامات لاعب المصري ونجم الزمالك السابق.. إيه الحكاية

نشبت أزمة حادة خلال الساعات الماضية علي إثر توجيه أحمد ياسر مهاجم فريق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق ضد طارق مصطفي نجم نادي الزمالك السابق.

اتهامات أحمد ياسر مهاجم النادي المصري والبنك الأهلي السابق أثارت حفيظة طارق مصطفي نجم نادي الزمالك السابق وشن هجوما ضاريا علي اللاعب.

لم يكتف طارق مصطفي نجم نادي الزمالك السابق بالرد علي اتهامات أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق بل أعلن عن تقديم بلاغ رسمي وسلك الطرق القانونية.

الأمر الذي نفاه أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق مبديا اعتذاره لطارق مصطفي نجم النادي المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق.

صدي البلد يكشف تفاصيل أزمة اتهامات أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق وطارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق.

اتهامات أحمد ياسر

شن أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق هجوما ضاريا ضد طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق عبر تواجده بأحد البرامج في القنوات الفضائية.

وقال أحمد ياسر مهاجم المصري والبنك الأهلي الأسبق عبر تصريحات تلفزيونية: طارق مصطفى كان بياخد فلوس من اللاعيبة في البنك الأهلي عشان يلعبوا ماتشات وأنا شاهد على الكلام ده وأتحدى أي حد يكذبني.

طارق مصطفي ينفي ويتوعد

رد طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق على اتهامات أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق.

وقال طارق مصطفى في تصريحات له:

مصر كلها تعلم من هو طارق مصطفى، وما قاله أحمد ياسر كذب، سأتخذ إجراءاتي القانونية فيما نسب إلي من اتهامات كاذبة.

وقرر طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي السابق التقدم ببلاغ ضد أحمد ياسر للنائب العام للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.

نظرية التشكيك واعتذار



تقدم أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق باعتذار عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لنجم نادي الزمالك السابق طارق مصطفى.

قال أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق: أرجو من السادة الصحفين عدم تحوير الحديث و كتابة عناوين مجتزئة من سياق الحديث و اشهد الله اني لم اتهم أي احداً او التشكيك في احد وأولهم كابتن طارق مصطفى نجم الزمالك و حتى لو حصل سوء فهم للموضوع ف أنا اقدم اعتذاري لكابتن طارق مصطفى و لكم جزيل الشكر .



أضاف: أتقدّم بخالص الاعتذار والتقدير إلى الكابتن طارق مصطفى، المدرب القدير الذي تشرفت بالتدرّب تحت قيادته لفترة طويلة، وكان دائمًا بالنسبة لي صديقًا عزيزًا ومدربًا محترمًا.

تابع: أود التوضيح أن تصريحاتي الأخيرة لم تكن موجّهة كاتهام للكابتن طارق مصطفى بأي شكل من الأشكال، وإنما جاءت ردًا على سؤال من مقدمة البرنامج بشأن تصريحات سابقة للاعب ، وكان الحديث في هذا الإطار فقط لا غير ولم أقصد تقديم اتهامًا لأحد بعينه.

واختتم حديثه قائلا: أؤكد مجددًا احترامي وتقديري الكامل للكابتن طارق مصطفى، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة مع نادي أهلي بنغازي العريق.