برشلونة يكشف عن مدة غياب داني أولمو وموقفه من الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة جديدة بعد إعلان إصابة لاعبه الدولي داني أولمو، الذي اضطر لمغادرة معسكر منتخب إسبانيا بسبب مشكلة عضلية في الساق اليسرى.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي، صدر صباح اليوم الإثنين، أن الفحوص الطبية التي خضع لها أولمو أكدت إصابته في عضلة باطن الساق اليسرى، مشيرًا إلى أن مدة غيابه ستتوقف على سرعة تعافيه واستجابة حالته للعلاج.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، من المتوقع أن يبتعد أولمو عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن مجموعة من المواجهات المهمة لبرشلونة في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يفتقد الفريق خدماته أمام جيرونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ثم أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، كما تأكد غيابه كذلك عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقررة في 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المرجح أن يعود أولمو للمشاركة تدريجيًا خلال مواجهة إلتشي يوم 2 نوفمبر، تمهيدًا لاستعادته الكاملة قبل لقاء كلوب بروج في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

الإصابة الجديدة تُعد ضربة موجعة لتشافي، خاصة في ظل ضغط المباريات وتزايد الإصابات داخل صفوف الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.