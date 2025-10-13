قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
برلمان

برلماني: تصريحات ترامب عن الرئيس السيسي تُجسد حكمته وريادة مصر إقليميا

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
فريدة محمد

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة شرم الشيخ للسلام تُعد قمة استثنائية للتاريخ، إذ تُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط بعد عامين كاملين من اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور القاهرة بقيادة الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار وصنع السلام بالشرق الأوسط؛ شهادة دولية تعكس حجم الجهود الرامية التي بذلتها الدبلوماسية المصرية لوقف آلية الحرب وقيادة جهود السلام في المنطقة بحكمة واقتدار.

وأضاف "اللمعي"، أن المباحثات الثنائية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من أجل وضع اللمسات النهائية لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة؛ ناقشت عدة ملفات مهمة على رأسها إعادة إعمار غزة والحديث عن القطاع ما بعد الحرب.

وثمَّن جهود الرئيس السيسي خلال المباحثات التي أكدت أهمية الحشد العالمي نحو خطة الإعمار؛ لاستعادة الحياة على الأراضي الفلسطينية من جديد، مع تأكيده على أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي بشأن تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بانتظام؛ يعكس الرؤية المصرية المنظمة التي تضع حقوق الشعب الفلسطيني في أولوياته، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن في مدينة شرم الشيخ تتويجًا حقيقيًا لجهود القاهرة المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز مسار إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونوه بأن القاهرة فرضت رؤيتها على العالم أجمع، ونجحت في فرض السلام على المنطقة؛ نظرا لأنها ترتكز على رؤى سياسية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي إلى تجنب النزاعات وتحقيق التهدئة.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تواجد هذا الحشد الدولي الكبير على الأراضي المصرية؛ يعكس الثقة العالمية في الدور المصري وقدرته على صناعة التوازن السياسي وإدارة الملفات الحساسة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلّى يومًا عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وستظل السند والداعم له في مواجهة كل محنة أو عدوان يتعرض له.

وأشار إلى أن حفل توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق الذى نشهده الآن يُشكل نقطة تحول تاريخية مفصلية تنهي نزاع طويل الأمد، وترسي مبادئ جديدة تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وترفض تصفية القضية الفلسطينية.

مجلس الشيوخ قمة شرم الشيخ شرم الشيخ غزة فلسطين ترامب

