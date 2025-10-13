برلماني: تصريحات ترامب عن الرئيس السيسي تُجسد حكمته وريادة مصر إقليميا

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة شرم الشيخ للسلام تُعد قمة استثنائية للتاريخ، إذ تُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط بعد عامين كاملين من اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور القاهرة بقيادة الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار وصنع السلام بالشرق الأوسط؛ شهادة دولية تعكس حجم الجهود الرامية التي بذلتها الدبلوماسية المصرية لوقف آلية الحرب وقيادة جهود السلام في المنطقة بحكمة واقتدار.

وأضاف "اللمعي"، أن المباحثات الثنائية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من أجل وضع اللمسات النهائية لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة؛ ناقشت عدة ملفات مهمة على رأسها إعادة إعمار غزة والحديث عن القطاع ما بعد الحرب.

وثمَّن جهود الرئيس السيسي خلال المباحثات التي أكدت أهمية الحشد العالمي نحو خطة الإعمار؛ لاستعادة الحياة على الأراضي الفلسطينية من جديد، مع تأكيده على أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي بشأن تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بانتظام؛ يعكس الرؤية المصرية المنظمة التي تضع حقوق الشعب الفلسطيني في أولوياته، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن في مدينة شرم الشيخ تتويجًا حقيقيًا لجهود القاهرة المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز مسار إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونوه بأن القاهرة فرضت رؤيتها على العالم أجمع، ونجحت في فرض السلام على المنطقة؛ نظرا لأنها ترتكز على رؤى سياسية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي إلى تجنب النزاعات وتحقيق التهدئة.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تواجد هذا الحشد الدولي الكبير على الأراضي المصرية؛ يعكس الثقة العالمية في الدور المصري وقدرته على صناعة التوازن السياسي وإدارة الملفات الحساسة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلّى يومًا عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وستظل السند والداعم له في مواجهة كل محنة أو عدوان يتعرض له.

وأشار إلى أن حفل توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق الذى نشهده الآن يُشكل نقطة تحول تاريخية مفصلية تنهي نزاع طويل الأمد، وترسي مبادئ جديدة تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وترفض تصفية القضية الفلسطينية.