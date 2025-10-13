برلماني: مصر احتضنت العالم في قمة تاريخية من أجل السلام.. والجميع أشاد بالدور التاريخي للرئيس

أكد النائب أحمد حسن، عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر لـ قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة دولية واسعة وحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة تاريخية احتضنت مصر فيها إرادة العالم، مؤكدًا أن انعقاد القمة على أرض مصر ليس حدثًا عابرًا، بل امتداد لدورٍ مصريٍ ثابتٍ في دعم السلام والاستقرار الإقليمي.

وأكد "حسن"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر كانت وستظل بيت السلام وراعيته، تنحاز دائمًا للإنسانية وحقوق الشعوب في الأمن والعيش الكريم، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل منذ اليوم الأول للحرب في غزة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني وتهيئة الظروف لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن شرم الشيخ عاصمة للسلام العالمي، تشهد على أن مصر قادرة على جمع المتناقضات على طاولة واحدة من أجل مصلحة الشعوب، مشيرًا إلى أن الحضور الدولي الرفيع في القمة يعكس ثقة العالم في الدور المصري المتوازن والحكيم.

وختم "حسن" تصريحه بالتأكيد على أن مصر لا تبحث عن مجدٍ دبلوماسي بل عن سلامٍ حقيقي يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددًا على أن القاهرة ستظل محور التوازن وصوت العقل في زمنٍ يشتعل فيه الصراع وتغيب فيه الحكمة.