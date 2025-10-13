قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط

ترامب والسيسي
ترامب والسيسي
محمد البدوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كان واثقًا منذ البداية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

 انعقاد قمة السلام

وأضاف الرئيس السيسي، خلال استقباله الرئيس ترامب بمقر انعقاد قمة السلام بالشرق الأوسط في شرم الشيخ، أنه أكد للرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي سابق أن قدرته على تحقيق السلام نابعة من إيمانه بالحوار وتغليب لغة العقل على السلاح.

خطوات وقف إطلاق النار

ووجّه الرئيس السيسي الشكر للرئيس ترامب على جهوده ودعمه لجهود التهدئة، داعيًا إلى استكمال خطوات وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وتسليم الجثامين، واستكمال باقي مراحل تنفيذ الاتفاق بما يضمن استقرار المنطقة وعودة الأمن لشعوبها.

وتأتي تصريحات الرئيس السيسي بالتزامن مع انعقاد قمة السلام بشرم الشيخ، التي تشهد مشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول، في محاولة لتوحيد الجهود الدولية لترسيخ وقف إطلاق النار في غزة ودفع مسار السلام في الشرق الأوسط.

