السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كان واثقًا منذ البداية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

انعقاد قمة السلام

وأضاف الرئيس السيسي، خلال استقباله الرئيس ترامب بمقر انعقاد قمة السلام بالشرق الأوسط في شرم الشيخ، أنه أكد للرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي سابق أن قدرته على تحقيق السلام نابعة من إيمانه بالحوار وتغليب لغة العقل على السلاح.

خطوات وقف إطلاق النار

ووجّه الرئيس السيسي الشكر للرئيس ترامب على جهوده ودعمه لجهود التهدئة، داعيًا إلى استكمال خطوات وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وتسليم الجثامين، واستكمال باقي مراحل تنفيذ الاتفاق بما يضمن استقرار المنطقة وعودة الأمن لشعوبها.

وتأتي تصريحات الرئيس السيسي بالتزامن مع انعقاد قمة السلام بشرم الشيخ، التي تشهد مشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول، في محاولة لتوحيد الجهود الدولية لترسيخ وقف إطلاق النار في غزة ودفع مسار السلام في الشرق الأوسط.