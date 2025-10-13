الرئيس السيسي: نتطلع لدعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة الإعمار في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي ترامب: "نتطلع لدعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة الإعمار في غزة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام،: "نثمن إنجازك غير المسبوق لإنهاء الحرب في غزة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الشيخ فوز وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

كما توافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيسة وزراء إيطاليا، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.