نائب: قمة شرم الشيخ للسلام تعكس ريادة مصر في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي

قال النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انعقاد "قمة شرم الشيخ للسلام" اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة ومنظمات دولية وإقليمية كبرى، يمثل لحظة فارقة وتحولًا جوهريًا في مسار الأزمة الفلسطينية، ورسالة قوية بأن مصر تواصل دورها المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي وحقوق الشعوب.

وأضاف البري في بيان له، أن استضافة مصر لهذه القمة التاريخية في مدينة شرم الشيخ – مدينة السلام – لم تأت من فراغ، بل هي ترجمة لمكانتها الدولية كدولة قائدة وقادرة على جمع الفرقاء وبناء التفاهمات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقود تحركًا دبلوماسيًا شجاعًا يستند إلى رؤية متكاملة لوقف الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، وإحياء عملية السلام العادل والشامل.

وأوضح البري أن القمة جاءت في توقيت حساس يشهد تصاعدًا حادًا في الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، ما يجعل الدور المصري هو الأكثر توازنًا وتأثيرًا في ظل صمت بعض الأطراف وتضارب مواقف أخرى، لافتًا إلى أن رعاية مصرية أمريكية مشتركة لهذا الحدث تؤكد الثقة الدولية المتزايدة في قدرة القاهرة على قيادة المبادرات الكبرى وطرح حلول واقعية للأزمات المعقدة.

وأكد أن القمة ليست مجرد فعالية دبلوماسية، بل منصة تصاغ فيها ملامح مرحلة جديدة من الواقعية السياسية في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث تضع مصر على رأس أولوياتها إنهاء العدوان، تدفق المساعدات، وإعادة إطلاق المسار السياسي برعاية دولية، مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بالخروج من شرم الشيخ بضمانات حقيقية تضع حدًا للانتهاكات، وتمنع تكرار المأساة.

وأشار البري إلى أن المواقف المصرية الثابتة من القضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، وإنما امتداد لتاريخ طويل من التضحيات والدعم الصادق، بدءًا من حرب 1948 وصولًا إلى المبادرات المتلاحقة لوقف إطلاق النار، مضيفًا أن مصر لم تتخل يومًا عن دورها كحاضنة للقضية ومحرك أساسي للسلام العادل، مختتما بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ تؤسس لواقع جديد في الشرق الأوسط، وتعيد لمصر دورها كصانع رئيسي للسلام، وصوت عاقل في عالم تتقاذفه النزاعات والمصالح الضيقة، مشددًا على أن الرئيس السيسي يقدم نموذجًا فريدًا في القيادة الرشيدة التي توازن بين المبادئ والضرورات، وتحمل راية السلام من منطلق قوة ومسؤولية.