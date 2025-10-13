التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

سيطرت حالة من الحزن على أهالى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ، بعد 5 أشهر من دخول شاب غرفة العناية المركزة ، بعد تعرضه لحادث دهس سيارة يستقلها أحد أقاربه خلال حفل زفاف في شهر أبريل الماضي.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرةوسط حالة من الحزن عليه من أسرته وأصدقائه .

تعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت إحدى القرى التابعة لمركز الدلنجات خلال شهر أبريل الماضى، واقعة مؤسفة حيث قام أحد الأشخاص بدهس شاب بالسيارة الخاصة به، أثناء تواجدهم داخل أحد حفل زفاف.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي حتى لفظ انفاسه الأخيرة، وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد باصطدام سيارة بشاب مرتين من أحد أقاربه أثناء تواجدهم في حفل زفاف نجل عم المتهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتوفى متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين قيام شخص يدعى علي م. ع. د، بدهس المجني عليه محمود جمال ناجي عبدالقادر مستخدمًا سيارته خلال حفل زفاف نجل عم المتهم.