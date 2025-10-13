رئيس الرعاية الصحية يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء لضمان الجاهزية الطبية لقمة شرم الشيخ

​واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولاته الميدانية بمحافظة جنوب سيناء؛ حيث تفقد مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التأمين الطبي لـ "قمة شرم الشيخ للسلام" المرتقبة.

​تفقد السبكي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والعناية المركزة بالمجمع، مطمئنًا على توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم ومشتقاتها والأمصال والطعوم، ومؤكدًا أهمية تحديث المخزون الطبي باستمرار لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

​كما وجه رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة داخل كافة مستشفيات إقليم القناة، مع تكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريضية في التخصصات الحرجة والعاجلة؛ لضمان أعلى مستويات الخدمة الطبية خلال فترة القمة، وبما يعكس جاهزية المنشآت التابعة للهيئة.

​وأشار الدكتور السبكي إلى أن مجمع الفيروز الطبي جُهز بأحدث المعدات الطبية لإجراء العمليات الدقيقة، ودُعم بأفضل الكوادر المتخصصة؛ لزيادة الجاهزية الطبية للمحافظة واستضافة الوفود الدولية في الفعاليات رفيعة المستوى.

​يُذكر أن مجمع الفيروز الطبي مُقام على مساحة 28 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 345 سريرًا، ويضم 24 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام متكاملة للولادة، والحروق، والأشعة، والغسيل الكلوي، وعلاج مرضى الأورام بالكيماوي، مما يجعله منشأة متكاملة وقادرة على تقديم خدمات .