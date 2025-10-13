بدون مبابي.. فرنسا تواجه أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026

يحل منتخب فرنسا ضيفًا ثقيلًا على أيسلندا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة فرنسا وأيسلندا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لاوجاردالسفولور”.

فرنسا ضد أيسلندا

ويستهدف المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديديه ديشامب، مواصلة انطلاقته القوية في التصفيات بالفوز على أيسلندا وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى المونديال.

كان منتخب فرنسا حقق فوزًا عريضًا على أذربيجان 3-0 في الجولة الماضية، في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، قبل أن يغادر المباراة مصابًا.

وتأكد غياب كيليان مبابي عن الديوك الفرنسية في مباراة اليوم، بسبب إصابة الكاحل، وسيخضع لبرنامج علاجي في ريال مدريد.

في المقابل، يتسلح المنتخب الأيسلندي بعاملي الأرض والجمهور، للعودة إلى نغمة الانتصارات وإنعاش فرصه في التأهل للمونديال.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- فرنسا - 9 نقاط

2- أوكرانيا - 4 نقاط

3- أيسلندا - 3 نقاط

4- أذربيجان - نقطة