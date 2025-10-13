قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون مبابي.. فرنسا تواجه أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
محمد السعيد

يحل منتخب فرنسا ضيفًا ثقيلًا على أيسلندا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة فرنسا وأيسلندا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لاوجاردالسفولور”.

فرنسا ضد أيسلندا

ويستهدف المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديديه ديشامب، مواصلة انطلاقته القوية في التصفيات بالفوز على أيسلندا وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى المونديال.

كان منتخب فرنسا حقق فوزًا عريضًا على أذربيجان 3-0 في الجولة الماضية، في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، قبل أن يغادر المباراة مصابًا.

وتأكد غياب كيليان مبابي عن الديوك الفرنسية في مباراة اليوم، بسبب إصابة الكاحل، وسيخضع لبرنامج علاجي في ريال مدريد.

في المقابل، يتسلح المنتخب الأيسلندي بعاملي الأرض والجمهور، للعودة إلى نغمة الانتصارات وإنعاش فرصه في التأهل للمونديال.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- فرنسا - 9 نقاط

2- أوكرانيا - 4 نقاط

3- أيسلندا - 3 نقاط

4- أذربيجان - نقطة

أيسلندا فرنسا كأس العالم 2026 مباراة فرنسا وأيسلندا ديشامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد